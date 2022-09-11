"Наша задача – не допустить". Зеленский прогнозирует сокращение финансовой и военной помощи для Украины

Он отметил, что содержательный диплог с РФ невозможен, пока она не проявит поолитическую волю.

"А что будет? Я вам скажу... Сокращение помощи Украине – одна из деталей этого глобального паззла для лузеров. Я не считаю нас такими. Потому что уменьшение или блокирование макрофинансовой помощи одного из государств, двух – например, последней – это такой легкий подталкивающий шаг в сторону "Ну, надо же что-то сделать, мы не можем постоянно давать нам деньги на поддержку". И нас будут туда толкать. Уменьшение финансовой помощи будет. Наша задача – не допускать, но оно будет. Надо это принять Украине, обществу и в первую очередь властям, потому что решать этот кризис придется нам всем. Уменьшение [поставок] оружия будет. Этот нарратив будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет – этого очень хочет Россия. Поэтому тем или иным путем это будет происходить", – сказал президент.

Зеленский отметил, что задача Украины – не дать возможности это сделать.

"Здесь на помощь может прийти только общество, народ этих государств. Это наша крыша и наши стены. Это наш новый дом", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)