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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наша задача – не допустить". Зеленский прогнозирует сокращение финансовой и военной помощи для Украины

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Зеленский: Уменьшение финансовой помощи будет. Наша задача не допускать
Зеленский: Уменьшение финансовой помощи будет. Наша задача – не допускать
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует, что со временем объем финансовой и военной помощи, которую предоставляют Украине другие государства, может быть сокращен. Об этом он сказал во время дискуссии на 17-й встрече Ялтинской экономической стратегии 10 сентября, видео опубликовано на канале Офиса президента в YouTube.

Он отметил, что содержательный диплог с РФ невозможен, пока она не проявит поолитическую волю.

"А что будет? Я вам скажу... Сокращение помощи Украине – одна из деталей этого глобального паззла для лузеров. Я не считаю нас такими. Потому что уменьшение или блокирование макрофинансовой помощи одного из государств, двух – например, последней – это такой легкий подталкивающий шаг в сторону "Ну, надо же что-то сделать, мы не можем постоянно давать нам деньги на поддержку". И нас будут туда толкать. Уменьшение финансовой помощи будет. Наша задача – не допускать, но оно будет. Надо это принять Украине, обществу и в первую очередь властям, потому что решать этот кризис придется нам всем. Уменьшение [поставок] оружия будет. Этот нарратив будет. Не потому, что кто-то в Европе этого хочет – этого очень хочет Россия. Поэтому тем или иным путем это будет происходить", – сказал президент.

Зеленский отметил, что задача Украины – не дать возможности это сделать.

"Здесь на помощь может прийти только общество, народ этих государств. Это наша крыша и наши стены. Это наш новый дом", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина в этом году уже получила $17,5 млрд финансовой помощи и до конца года ожидает получить от партнеров еще от $12 млрд до $16 млрд.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

Теги: Украина, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины
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