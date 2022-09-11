Зеленский о возможности переговоров с РФ: Общество не хочет говорить с террористами

"Мы хотим завершить войну. Изменилось пространство, изменилась возможность. Общество не хочет говорить с террористами. У меня ощущение, что мы имеем дело не с террористами: даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят. Они говорят "Я отпущу этот самолет, мне нужны деньги". Здесь же нет уверенности в том, что они вам скажут, что будут это выполнять. Я считаю, что не будут. Никто не верит. Как говорится, нерукопожатные товарищи. Это так и есть за то, что они сделали, в каком формате. Не по правилам войны: убил – и тебя убили. А зашел к мирному человеку, насиловал, пытал и убил. [...] Это даже не террорист. То есть террористы, которые не знают, чего они хотят, и готовы говорить ультимативно. Поэтому им надо сначала прийти к другому статусу: стать просто врагом, чтобы мы смогли с ними открыть дипломатический коридор", – сказал президент.
Также, по его словам, россияне должны отойти от украинских территорий.
"Они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги. Пока они не готовы изменить свой статус, не готовы признать, что они оккупанты, они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка, мы пошли назад". Если они не готовы, значит, у них политической воли нет. Они не готовы признать оккупацию нашего государства. И до этого момента содержательного диалога не будет", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.
Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.
В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".
В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.