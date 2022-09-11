Зеленский о возможности переговоров с РФ: Общество не хочет говорить с террористами

Зеленский: У меня ощущение, что мы имеем дело не с террористами: даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят Фото: president.gov.ua

"Мы хотим завершить войну. Изменилось пространство, изменилась возможность. Общество не хочет говорить с террористами. У меня ощущение, что мы имеем дело не с террористами: даже с террористами можно общаться, потому что они знают, чего хотят. Они говорят "Я отпущу этот самолет, мне нужны деньги". Здесь же нет уверенности в том, что они вам скажут, что будут это выполнять. Я считаю, что не будут. Никто не верит. Как говорится, нерукопожатные товарищи. Это так и есть за то, что они сделали, в каком формате. Не по правилам войны: убил – и тебя убили. А зашел к мирному человеку, насиловал, пытал и убил. [...] Это даже не террорист. То есть террористы, которые не знают, чего они хотят, и готовы говорить ультимативно. Поэтому им надо сначала прийти к другому статусу: стать просто врагом, чтобы мы смогли с ними открыть дипломатический коридор", – сказал президент.

Также, по его словам, россияне должны отойти от украинских территорий.

"Они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги. Пока они не готовы изменить свой статус, не готовы признать, что они оккупанты, они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка, мы пошли назад". Если они не готовы, значит, у них политической воли нет. Они не готовы признать оккупацию нашего государства. И до этого момента содержательного диалога не будет", – сказал он.

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