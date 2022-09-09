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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен о том, как закончится война РФ против Украины: Это будет решать президент Зеленский

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Блинкен о попытках России доказать, что Украине не самостоятельна: Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл
Блинкен о попытках России доказать, что Украине не самостоятельна: Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл
Фото: EPA

От Украины зависит, как закончится ее война с Россией, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом он сказал журналистам 9 сентября по пути из Украины в Брюссель, сообщил "Голос Америки".

"Это будет решать президент [Владимир] Зеленский, демократически избранный лидер Украины", – сказал Блинкен.

При этом он подчеркнул, что захваченные Россией территории "должны вернуться Украине".

"Они [украинцы] должны определить, на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень четко заявил, что, когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двоих нет, и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", – отметил госсекретарь США.

Он добавил, что, пока Россия не продемонстрирует серьезность своих намерений включиться в дипломатическую работу, "увы, мало что может быть сделано".

"Россия захватила территории на юге и востоке Украины. Это Украина, это не Россия. И в конце концов эти территории должны вернуться Украине. Суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены. У меня нет сомнений на этот счет", – подчеркнул Блинкен.

По словам политика, президент России Владимир Путин пытается "реализовать свое убеждение, что Украина не является самостоятельной страной и принадлежит России".

"Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл", – заявил Блинкен.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Теги: Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, война России против Украины
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