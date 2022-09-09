Блинкен о том, как закончится война РФ против Украины: Это будет решать президент Зеленский

Блинкен о попытках России доказать, что Украине не самостоятельна: Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл Фото: EPA

"Это будет решать президент [Владимир] Зеленский, демократически избранный лидер Украины", – сказал Блинкен.

При этом он подчеркнул, что захваченные Россией территории "должны вернуться Украине".

"Они [украинцы] должны определить, на каких условиях они захотят взаимодействовать и заниматься дипломатией. Президент Зеленский очень четко заявил, что, когда это закончится, это закончится дипломатией, но для серьезной дипломатии нужны двое. А одного из этих двоих нет, и нет никаких признаков, что он появится, и речь идет о России", – отметил госсекретарь США.

Он добавил, что, пока Россия не продемонстрирует серьезность своих намерений включиться в дипломатическую работу, "увы, мало что может быть сделано".

"Россия захватила территории на юге и востоке Украины. Это Украина, это не Россия. И в конце концов эти территории должны вернуться Украине. Суверенитет и независимость Украины должны быть подтверждены. У меня нет сомнений на этот счет", – подчеркнул Блинкен.

По словам политика, президент России Владимир Путин пытается "реализовать свое убеждение, что Украина не является самостоятельной страной и принадлежит России".

"Эта игра уже окончена. Путин здесь проиграл", – заявил Блинкен.