Зеленский на встрече с Блинкеном затронул вопрос признания России государством-террористом

"Сегодня с визитом в Киеве был госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы провели с ним очень полезные для обеих наших стран переговоры, потому что делаем общее дело, защищая свободу", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил США за поддержку, а Блинкена – за его личную роль в помощи Украине, а также отметил объявленные сегодня решения о новом пакете оборонной помощи объемом в $675 млн, а также более $1 млрд для Украины из общего пакета поддержки европейских демократий.

"Каждый из таких шагов наших партнеров реально сказывается на прочности нашего государства и Европы в защите от российского террора", – сказал президент.

По его словам, спектр тем на переговорах с госсекретарем "был, как всегда, широк".

"Я затронул вопрос официального признания России государством-террористом. Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт – что Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал о том, что российскому террору не будет прощения", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсуждались политическое сотрудничество и взаимодействие в финансовой сфере.

"Макроэкономическая поддержка сейчас столь же важна, как и поддержка оружием и боеприпасами. Конечно, уделили внимание Fast Recovery Plan и в целом восстановлению Украины после российских ударов", – добавил президент.

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