Зеленский на встрече с Блинкеном затронул вопрос признания России государством-террористом

"Сегодня с визитом в Киеве был госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы провели с ним очень полезные для обеих наших стран переговоры, потому что делаем общее дело, защищая свободу", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил США за поддержку, а Блинкена – за его личную роль в помощи Украине, а также отметил объявленные сегодня решения о новом пакете оборонной помощи объемом в $675 млн, а также более $1 млрд для Украины из общего пакета поддержки европейских демократий.
"Каждый из таких шагов наших партнеров реально сказывается на прочности нашего государства и Европы в защите от российского террора", – сказал президент.
По его словам, спектр тем на переговорах с госсекретарем "был, как всегда, широк".
"Я затронул вопрос официального признания России государством-террористом. Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт – что Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал о том, что российскому террору не будет прощения", – подчеркнул Зеленский.
Кроме того, обсуждались политическое сотрудничество и взаимодействие в финансовой сфере.
"Макроэкономическая поддержка сейчас столь же важна, как и поддержка оружием и боеприпасами. Конечно, уделили внимание Fast Recovery Plan и в целом восстановлению Украины после российских ударов", – добавил президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.
Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.