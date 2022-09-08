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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский на встрече с Блинкеном затронул вопрос признания России государством-террористом

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Блинкен 8 сентября встретился в Киеве с Зеленским
Блинкен 8 сентября встретился в Киеве с Зеленским
Фото: president.gov.ua

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 8 сентября они с президентом Владимиром Зеленский обсудили широкий спектр тем. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, которое опубликовал Офис президента.

"Сегодня с визитом в Киеве был госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы провели с ним очень полезные для обеих наших стран переговоры, потому что делаем общее дело, защищая свободу", – сказал Зеленский. 

Он поблагодарил США за поддержку, а Блинкена – за его личную роль в помощи Украине, а также отметил объявленные сегодня решения о новом пакете оборонной помощи объемом в $675 млн, а также более $1 млрд для Украины из общего пакета поддержки европейских демократий.

"Каждый из таких шагов наших партнеров реально сказывается на прочности нашего государства и Европы в защите от российского террора", – сказал президент.

По его словам, спектр тем на переговорах с госсекретарем "был, как всегда, широк".

"Я затронул вопрос официального признания России государством-террористом. Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт – что Россия стала самым большим источником терроризма в мире. Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал о том, что российскому террору не будет прощения", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсуждались политическое сотрудничество и взаимодействие в финансовой сфере.

"Макроэкономическая поддержка сейчас столь же важна, как и поддержка оружием и боеприпасами. Конечно, уделили внимание Fast Recovery Plan и в целом восстановлению Украины после российских ударов", – добавил президент. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

11 августа Сейм Латвии принял заявление о признании агрессивных действий РФ против мирного населения Украины терроризмом, а РФ – государством, поддерживающим терроризм.

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

Теги: США, терроризм, переговоры, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, война России против Украины, сотрудничество
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