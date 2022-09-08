Блинкен посетил Ирпень, госсекретарь США лично увидел последствия военной агрессии России – глава Киевской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен имел возможность лично увидеть последствия военной агрессии России против Украины", – написал Кулеба.
Блинкен был поражен увиденным и отметил, что "ни одна фотография не передает точно того ужаса, который на самом деле пережил наш город", рассказал в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин.
Как видно на фото, Блинкена в Ирпене сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.
О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
В день визита Блинкен, который второй раз с начала войны приехал в Киев, подтвердил в Twitter новый военный транш для Украины на $675 млн и обращение администрации президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении $2,2 млрд для Украины и еще 18 стран, находящихся под угрозой российской агрессии. $1 млрд из этой суммы предназначен Украине.
В Киеве Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В заявлении, которое позже опубликовал сайт Белого дома, Блинкен отметил, что США "будут поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".