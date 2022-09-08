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Блинкен посетил Ирпень, госсекретарь США лично увидел последствия военной агрессии России – глава Киевской ОВА

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В Ирпене Блинкен увидел уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома, отметил Кулеба
В Ирпене Блинкен увидел уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома, отметил Кулеба
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября в рамках визита в Украину посетил освобожденный в апреле от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен имел возможность лично увидеть последствия военной агрессии России против Украины", – написал Кулеба.

https://www.facebook.com/oleksyikuleba/posts/pfbid02rh4kBFZWEw2RTiDtb9pKWYSm9v5ZUJEdACaHk7L2ta1hGL9dLLpbuYa81Lvz3FbAl

Блинкен был поражен увиденным и отметил, что "ни одна фотография не передает точно того ужаса, который на самом деле пережил наш город", рассказал в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/posts/pfbid0U5LtnELd2HaZzZVwEx4V6c59te7gBcnsP1wDChK4Zb36CeQjhd34V16znd7NYNrpl

Как видно на фото, Блинкена в Ирпене сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Контекст:

О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

В день визита Блинкен, который второй раз с начала войны приехал в Киев, подтвердил в Twitter новый военный транш для Украины на $675 млн и обращение администрации президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении $2,2 млрд для Украины и еще 18 стран, находящихся под угрозой российской агрессии. $1 млрд из этой суммы предназначен Украине.

В Киеве Блинкен провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В заявлении, которое позже опубликовал сайт Белого дома, Блинкен отметил, что США "будут поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

Теги: Россия, США, Украина, автомобили, Киевская ОГА, Госдепартамент США, Киевская область, агрессия, посол США, Ирпень, Энтони Блинкен, визит, мэр, Алексей Кулеба, Бриджит Бринк, Александр Маркушин
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