Блинкен посетил Ирпень, госсекретарь США лично увидел последствия военной агрессии России – глава Киевской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Уничтоженные автомобили, следы от обстрелов, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура. Господин Блинкен имел возможность лично увидеть последствия военной агрессии России против Украины", – написал Кулеба.

Блинкен был поражен увиденным и отметил, что "ни одна фотография не передает точно того ужаса, который на самом деле пережил наш город", рассказал в Facebook мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Как видно на фото, Блинкена в Ирпене сопровождала посол США в Украине Бриджит Бринк.