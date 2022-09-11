В Белгородскую область доставили 75 раненных в Украине оккупантов, в Москву эвакуировали более 100 российских захватчиков – Генштаб ВСУ

"На харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести так называемую мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях. В частности, сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты их проживания.

Помимо этого, в ответ на успешные наступательные действия ВСУ противник проводит "контрмеры".

"На захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне проведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам", – сообщили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)