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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белгородскую область доставили 75 раненных в Украине оккупантов, в Москву эвакуировали более 100 российских захватчиков – Генштаб ВСУ

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Российские оккупанты несут существенные потери в Харьковской области
Российские оккупанты несут существенные потери в Харьковской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты несут существенные потери в Харьковской области, раненых захватчиков вывозят на территорию РФ. Об этом 11 сентября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На харьковском направлении вражеские подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии остались без путей обеспечения, личный состав находится в паническом настроении. Также известно о многочисленных санитарных потерях противника на указанном направлении. За предыдущие сутки в населенный пункт Валуйки Белгородской области доставлено более 75 раненых российских военных, в то время как из Белгорода в Москву было эвакуировано более сотни оккупантов", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, из-за значительных потерь в живой силе российские захватчики планируют провести так называемую мобилизацию мужского населения на временно оккупированных территориях. В частности, сейчас мужчинам запрещено покидать населенные пункты их проживания.

Помимо этого, в ответ на успешные наступательные действия ВСУ противник проводит "контрмеры".

"На захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне проведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местные жители Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RWGk659PtLoivhTpvs9jqxZ8r1xsn3pzcyQbTTXbY5GQQ9TRfPN3rAYzwuMGyHNhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала месяца ВСУ освободили около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.

В Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. В освобожденные города и села возвращаются подразделения Национальной полиции, там проводятся мероприятия по проверке территории.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщала 10 сентября, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, мобилизация, Харьковская область, раненые, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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