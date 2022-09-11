За минувшие сутки оккупанты нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, от обстрелов оккупантов за сутки пострадали 28 населенных пунктов Украины Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населенных пунктов. В частности, Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что по-прежнему сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным ВСУ, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Для этого оккупанты ведут воздушную разведку, постоянно пытаются улучшить тактическое положение, принимают меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений, а также обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.

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