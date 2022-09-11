За минувшие сутки оккупанты нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населенных пунктов. В частности, Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское", – говорится в сообщении.
В Генштабе подчеркнули, что по-прежнему сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
По данным ВСУ, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Для этого оккупанты ведут воздушную разведку, постоянно пытаются улучшить тактическое положение, принимают меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений, а также обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.