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За минувшие сутки оккупанты нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, от обстрелов оккупантов за сутки пострадали 28 населенных пунктов Украины
По данным Генштаба ВСУ, от обстрелов оккупантов за сутки пострадали 28 населенных пунктов Украины
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки оккупанты нанесли 16 ракетных и 34 авиационных удара по территории Украины. Об этом 11 сентября в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"За прошедшие сутки враг нанес 16 ракетных и 34 авиационных удара по военным и гражданским объектам на территории Украины. От этого пострадали 28 населенных пунктов. В частности, Славгород, Великая Писаревка, Великие Проходы, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Нескучное, Большая Новоселка, Днепр и Брускинское", – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что по-прежнему сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

По данным ВСУ, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области и удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Для этого оккупанты ведут воздушную разведку, постоянно пытаются улучшить тактическое положение, принимают меры по улучшению логистического обеспечения своих подразделений, а также обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02RWGk659PtLoivhTpvs9jqxZ8r1xsn3pzcyQbTTXbY5GQQ9TRfPN3rAYzwuMGyHNhl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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