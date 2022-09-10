ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли ракетный и авиаудар по Сумской области, обстреляли из артиллерии и минометов – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После 9.00 с территории России по Великописаревской общине было запущено две ракеты с самолета, отметил Живицкий
После 9.00 с территории России по Великописаревской общине было запущено две ракеты с самолета, отметил Живицкий
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска 9 сентября обстреляли территорию пяти общин Сумской области (по состоянию на 22.00).

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Великописаревская община: как я уже отмечал, после 9.00 с территории России было запущено две ракеты с самолета. В результате обстрела повреждены помещения Центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, утром оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине, а после 18.00 обстреляли ее территорию из минометов (17 прилетов).

Еще три общины попали под огонь российских военных во второй половине дня, отметил глава Сумской ОВА.

"Юнаковская община: с 16.25 был минометный обстрел – 12 прилетов. Новослободская община: около 17.00 россияне начали обстрел из ствольной артиллерии – 30 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электропередач. После 20.00 – еще 30 артприлетов. Последствия уточняются, – написал Живицкий. – Белопольская община: после 17.00 россияне били по территории из ствольной артиллерии – шесть прилетов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid0oLg18CK2rSNKV77p9aRmrL74QpsAdmWhKuxPfrD61D235tQkYoMLt2SoZvYSq3dJl

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, самолет, больница, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Сумская ОГА, балкон, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (259811)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (186658)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (112487)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (51602)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (48489)
6
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (37890)
7
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (36681)
8
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа (35006)
 
 
 
 