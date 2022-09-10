Оккупанты за сутки нанесли ракетный и авиаудар по Сумской области, обстреляли из артиллерии и минометов – ОВА

После 9.00 с территории России по Великописаревской общине было запущено две ракеты с самолета, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Великописаревская община: как я уже отмечал, после 9.00 с территории России было запущено две ракеты с самолета. В результате обстрела повреждены помещения Центральной районной больницы, местный лицей (выбито 15 окон), помещение детского сада (выбито 22 окна), в двух двухэтажных домах частично выбиты окна и поврежден балкон", – рассказал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, утром оккупанты нанесли ракетный удар по Краснопольской общине, а после 18.00 обстреляли ее территорию из минометов (17 прилетов).

Еще три общины попали под огонь российских военных во второй половине дня, отметил глава Сумской ОВА.

"Юнаковская община: с 16.25 был минометный обстрел – 12 прилетов. Новослободская община: около 17.00 россияне начали обстрел из ствольной артиллерии – 30 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электропередач. После 20.00 – еще 30 артприлетов. Последствия уточняются, – написал Живицкий. – Белопольская община: после 17.00 россияне били по территории из ствольной артиллерии – шесть прилетов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)