Ночью оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано восемь минометных "прилетов" – глава ОВА

"Ночью, около 2.00, россияне вели обстрел из минометов, восемь прилетов по Шалыгинской общине. Без жертв и разрушений", – написал он.
Живицкий сообщил, что сейчас "неспокойно" в Краснопольской и Великописаревской общинах.
"Находитесь в укрытиях и дождитесь официальной информации", – заявил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.