Ночью оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано восемь минометных "прилетов" – глава ОВА

"Ночью, около 2.00, россияне вели обстрел из минометов, восемь прилетов по Шалыгинской общине. Без жертв и разрушений", – написал он.

Живицкий сообщил, что сейчас "неспокойно" в Краснопольской и Великописаревской общинах.

"Находитесь в укрытиях и дождитесь официальной информации", – заявил глава ОВА.

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