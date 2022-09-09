Под обстрел оккупантов 8 сентября попали три общины Сумской области – ОВА

Россияне открывали огонь по территории Краснопольской, Эсманской и Зноб-Новгородской общин, рассказал Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Краснопольская община. С самого утра, около 10.00, начались обстрелы с территории России. 29 минометных прилетов. 20 прилетов из РСЗО "Град", – написал руководитель ОВА. – Эсманская община. В послеобеденное время был обстрел окрестностей Бачевска. 20 прилетов из миномета".

После 15.00 россияне открывали огонь по территории Зноб-Новгородской общины, добавил Живицкий.

"Восемь прилетов из миномета. 15 выстрелов из АГС", – рассказал глава Сумской ОВА.

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