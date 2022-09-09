Под обстрел оккупантов 8 сентября попали три общины Сумской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Краснопольская община. С самого утра, около 10.00, начались обстрелы с территории России. 29 минометных прилетов. 20 прилетов из РСЗО "Град", – написал руководитель ОВА. – Эсманская община. В послеобеденное время был обстрел окрестностей Бачевска. 20 прилетов из миномета".
После 15.00 россияне открывали огонь по территории Зноб-Новгородской общины, добавил Живицкий.
"Восемь прилетов из миномета. 15 выстрелов из АГС", – рассказал глава Сумской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.