В Сумской области две общины подверглись обстрелу – глава ОВА

"Ночью и утром враг обстреливал территории Белопольской и Шалыгинской общин из минометов и артиллерии. К счастью, без человеческих потерь. В селе Волфино в Белопольской общине выбиты окна и посечены стены в домах", – написал Живицкий.
По его словам, за ночь зафиксировано 36 прилетов.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.