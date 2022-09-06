В Сумской области две общины подверглись обстрелу – глава ОВА

Российские военные обстреливали территории Белопольской и Шалыгинской общин из минометов и артиллерии Фото: Дмитро Живицький / Telegram

"Ночью и утром враг обстреливал территории Белопольской и Шалыгинской общин из минометов и артиллерии. К счастью, без человеческих потерь. В селе Волфино в Белопольской общине выбиты окна и посечены стены в домах", – написал Живицкий.

По его словам, за ночь зафиксировано 36 прилетов.