Пожар, возникший в результате обстрелов оккупантами Сумской области, опрокинулся на территорию России – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
По его словам, за день россияне выпустили по территории Краснопольской общины около полсотни мин и снарядов (по состоянию на 22.00).
"Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем, пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей", – написал Живицкий.
Однако, "та же природа тоже воюет за Украину", добавил он.
"Ветер был в сторону России и огонь опрокинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих обстрелов", – подчеркнул глава Сумской ОВА.
По данным Живицкого, на территории Украины выгорело около гектара леса и поля.
В области пожара пока нет, резюмировал руководитель ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.