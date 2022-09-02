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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пожар, возникший в результате обстрелов оккупантами Сумской области, опрокинулся на территорию России – ОВА

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На территории Украины выгорело около гектара леса и поля, отметил глава Сумской ОВА
На территории Украины выгорело около гектара леса и поля, отметил глава Сумской ОВА
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Пожар, который возник днем 2 сентября в результате обстрела российскими оккупантами Краснопольской общины Сумской области, опрокинулся на территорию РФ.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, за день россияне выпустили по территории Краснопольской общины около полсотни мин и снарядов (по состоянию на 22.00).

"Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем, пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей", – написал Живицкий.

Однако, "та же природа тоже воюет за Украину", добавил он.

"Ветер был в сторону России и огонь опрокинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих обстрелов", – подчеркнул глава Сумской ОВА.

По данным Живицкого, на территории Украины выгорело около гектара леса и поля.

В области пожара пока нет, резюмировал руководитель ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid06Rrv1iRocFUkToamybd1Doomq4yZ3S9d4RQ5ZfaSPAvSQeGD9LvaruXbBMTfMtiml

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, пожар, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, лес, ветер, природа, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты, Краснополье
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