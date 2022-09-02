Пожар, возникший в результате обстрелов оккупантами Сумской области, опрокинулся на территорию России – ОВА

На территории Украины выгорело около гектара леса и поля, отметил глава Сумской ОВА Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram (иллюстративное)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

По его словам, за день россияне выпустили по территории Краснопольской общины около полсотни мин и снарядов (по состоянию на 22.00).

"Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес. Впрочем, пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом "0" и был большой риск для спасателей", – написал Живицкий.

Однако, "та же природа тоже воюет за Украину", добавил он.

"Ветер был в сторону России и огонь опрокинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своих обстрелов", – подчеркнул глава Сумской ОВА.

По данным Живицкого, на территории Украины выгорело около гектара леса и поля.

В области пожара пока нет, резюмировал руководитель ОВА.

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