Оккупанты вечером и ночью обстреливали три общины в Сумской области – глава ОВА

Живицкий сообщил, что в результате обстрелов пострадавших нет Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Вчера поздно вечером, в 22.30 был минометный обстрел (12 прилетов) в Хотинской общине. Почти в полночь – 18 взрывов из автоматического гранатомета со стороны России было в Зноб-Новгородской общине. Около 2.00 ночи 13 прилетов (ориентировочно из САУ и 120 мм миномета), Миропольская община", – написал он.

Живицкий сообщил, что пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.