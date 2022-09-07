Оккупанты вечером и ночью обстреливали три общины в Сумской области – глава ОВА

"Вчера поздно вечером, в 22.30 был минометный обстрел (12 прилетов) в Хотинской общине. Почти в полночь – 18 взрывов из автоматического гранатомета со стороны России было в Зноб-Новгородской общине. Около 2.00 ночи 13 прилетов (ориентировочно из САУ и 120 мм миномета), Миропольская община", – написал он.
Живицкий сообщил, что пострадавших нет, информация о разрушениях уточняется.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.