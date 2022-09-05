Минкультуры задокументировало 500 эпизодов военных преступлений РФ против культурного наследия Украины

Еще десятки эпизодов находятся на проверке, отметили в министерстве.

500-м объектом, внесенным в базу МКИП, стал памятник архитектуры местного значения – здание бывшего реального училища, построенное в 1882 году в Изюме Харьковской области по адресу улица Старопочтовая, 22. До последнего времени в нем размещался Изюмский лицей № 4. В марте 2022 года в результате многочисленных обстрелов памятник был частично разрушен.

Так выглядел лицей в Изюме до российского вторжения. Фото: city-izyum.pp.ua

Всего в результате обстрелов оккупантов претерпели разрушения и повреждения 142 объекта культурного наследия: 23 памятника национального значения, 112 памятников местного значения и семь вновь обнаруженных объектов культурного наследия, а также 132 объекта ценной исторической застройки.

Кроме того, из-за действий оккупантов были уничтожены или пострадали 377 художественных объектов и учреждений культуры. Из них: 169 религиозных сооружений, 75 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных центров, 52 мемориальных памятника и произведения искусства, 45 библиотек, 36 музеев и заповедников.

Преступления зафиксированы в 15 регионах Украины: 130 – в Донецкой области (из них 93 в Мариуполе и окрестностях), 108 – в Харьковской области (из них 88 в Харькове и его окрестностях), 80 – в Киевской области (из них 52 в Бучанском районе), 59 – в Луганской области (из них 54 в Северодонецком районе), 38 – в Черниговской области (из них 29 в Чернигове и его окрестностях), 28 – в Сумской области, 18 – в Запорожской области, 10 – в Николаевской области, шесть – в Житомирской области, шесть – в Херсонской области, пять – в Киеве, пять – в Днепропетровской области, четыре – в Одесской области, два – в Винницкой области, одно – во Львовской области.

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