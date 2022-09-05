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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минкультуры задокументировало 500 эпизодов военных преступлений РФ против культурного наследия Украины

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Пятисотым объектом, внесенным в базу, стало разрушенный лицей в Изюме, построенный в XIX веке
Пятисотым объектом, внесенным в базу, стало разрушенный лицей в Изюме, построенный в XIX веке
Фото: obrii.com.ua

Министерство культуры и информационной политики Украины по состоянию на 3 сентября задокументировало 500 эпизодов военных преступлений российских войск против культурного наследия Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 4 сентября.

Еще десятки эпизодов находятся на проверке, отметили в министерстве. 

500-м объектом, внесенным в базу МКИП, стал памятник архитектуры местного значения – здание бывшего реального училища, построенное в 1882 году в Изюме Харьковской области по адресу улица Старопочтовая, 22. До последнего времени в нем размещался Изюмский лицей № 4. В марте 2022 года в результате многочисленных обстрелов памятник был частично разрушен.

Так выглядел лицей в Изюме до российского вторжения. Фото: city-izyum.pp.ua
Так выглядел лицей в Изюме до российского вторжения. Фото: city-izyum.pp.ua

Всего в результате обстрелов оккупантов претерпели разрушения и повреждения 142 объекта культурного наследия: 23 памятника национального значения, 112 памятников местного значения и семь вновь обнаруженных объектов культурного наследия, а также 132 объекта ценной исторической застройки.

Кроме того, из-за действий оккупантов были уничтожены или пострадали 377 художественных объектов и учреждений культуры. Из них: 169 религиозных сооружений, 75 домов культуры, театров, кинотеатров и других художественных центров, 52 мемориальных памятника и произведения искусства, 45 библиотек, 36 музеев и заповедников.

Преступления зафиксированы в 15 регионах Украины: 130 – в Донецкой области (из них 93 в Мариуполе и окрестностях), 108 – в Харьковской области (из них 88 в Харькове и его окрестностях), 80 – в Киевской области (из них 52 в Бучанском районе), 59 – в Луганской области (из них 54 в Северодонецком районе), 38 – в Черниговской области (из них 29 в Чернигове и его окрестностях), 28 – в Сумской области, 18 – в Запорожской области, 10 – в Николаевской области, шесть – в Житомирской области, шесть – в Херсонской области, пять – в Киеве, пять – в Днепропетровской области, четыре – в Одесской области, два – в Винницкой области, одно – во Львовской области.

https://www.facebook.com/MCIPUkraine/posts/pfbid02yzubfdVL3WyRvJLPuqFSp5yBGNbarHZcoPfCKkYCWrSV2GFWAjAwNPCG9aNtYmb4l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Минкульт в середине марта создал ресурс для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных армией России. Просмотреть уже зафиксированные факты преступлений можно по ссылке

Информацию о поврежденных или разрушенных объектах культурного наследия, которых еще нет в базе МКИП, можно отправить  в Минкульт, заполнив форму на сайте ведомства.

Теги: Харьков, Чернигов, Луганская область, Донецкая область, Сумская область, культура, Мариуполь, Киевская область, Изюм, Харьковская область, Черниговская область, история, война России против Украины, архитектура, министерство культуры, разрушения, Министерство культуры и информационной политики
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