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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО в этом году – посол

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Кандидатское досье Одессы прорабатывается по ускоренной процедуре, сказал посол
Кандидатское досье Одессы прорабатывается по ускоренной процедуре, сказал посол
Фото: omr.gov.ua

Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО в этом году. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко заявил 2 июля в эфире национального телемарафона, сообщает "Радіо Свобода".

"На очереди [на включение в список] Одесса. Я думаю, что в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО, – сказал он. – Нас поддерживает группа друзей Украины в ЮНЕСКО. Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры Украины подало заявку. И мы прорабатываем [кандидатское] досье по ускоренной процедуре".

О необходимости включить Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО заявлял этой весной мэр города Геннадий Труханов после очередного обстрела, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список список всемирного наследия по ускоренной процедуре.

Контекст:

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, неоднократно атаковала Одессу ракетами. Большую их часть сбивали силы противовоздушной обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Одесса, Италия, ЮНЕСКО, министерство культуры
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