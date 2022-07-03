Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО в этом году – посол

"На очереди [на включение в список] Одесса. Я думаю, что в этом году Одесса будет под защитой ЮНЕСКО, – сказал он. – Нас поддерживает группа друзей Украины в ЮНЕСКО. Это была инициатива итальянской делегации. Очень быстро Министерство культуры Украины подало заявку. И мы прорабатываем [кандидатское] досье по ускоренной процедуре".

О необходимости включить Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО заявлял этой весной мэр города Геннадий Труханов после очередного обстрела, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список список всемирного наследия по ускоренной процедуре.