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КУЛЬТУРА

На платформе Google Arts & Culture появится отдельный раздел о культурном наследии Украины

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Google Arts &amp; Culture одна из крупнейших онлайн-платформ с произведениями искусства
Google Arts & Culture – одна из крупнейших онлайн-платформ с произведениями искусства
Скриншот: artsandculture.google.com

Компания Google Украина и Министерство культуры и информационной политики Украины договорились о создании на платформе Google Arts & Culture раздела, посвященного украинскому культурному наследию. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба министерства.

Замминистра культуры Анастасия Бондарь провела онлайн-встречу с главой Google Arts & Culture Лореном Гаво. Это одна из крупнейших онлайн-платформ с произведениями искусства и культурными артефактами от партнерских организаций по всему миру (министерства культуры, музеи, художественные/культурные фонды).

Онлайн-платформа позволяет зрителю проводить экскурсии по коллекциям и галереям партнерской организации и исследовать физическую и контекстную информацию о произведениях искусства.

"Сотрудничество МКИП и Google в вопросах цифровизации и сохранения культурного наследия – хороший пример формата бизнес-государственного партнерства. Это действительно хороший кейс, который должен побуждать распространить этот опыт и на другие страны", – отметила Бондарь.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Google, искусство, культура, Министерство культуры и информационной политики
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