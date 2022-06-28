На платформе Google Arts & Culture появится отдельный раздел о культурном наследии Украины

Замминистра культуры Анастасия Бондарь провела онлайн-встречу с главой Google Arts & Culture Лореном Гаво. Это одна из крупнейших онлайн-платформ с произведениями искусства и культурными артефактами от партнерских организаций по всему миру (министерства культуры, музеи, художественные/культурные фонды).

Онлайн-платформа позволяет зрителю проводить экскурсии по коллекциям и галереям партнерской организации и исследовать физическую и контекстную информацию о произведениях искусства.

"Сотрудничество МКИП и Google в вопросах цифровизации и сохранения культурного наследия – хороший пример формата бизнес-государственного партнерства. Это действительно хороший кейс, который должен побуждать распространить этот опыт и на другие страны", – отметила Бондарь.