Российские войска ночью обстреляли общину в Сумской области – глава ОВА

"Ночью, с 1.00 до 2.00, россияне били из артиллерии по территории Юнаковской общины. Всего 21 прилет", – написал он.
Живицкий сообщил, что пострадавших нет, а информация о возможных разрушениях уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.