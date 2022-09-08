Российские войска ночью обстреляли общину в Сумской области – глава ОВА

Живицкий сообщил о 21 прилете по Юнаковской общине Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Ночью, с 1.00 до 2.00, россияне били из артиллерии по территории Юнаковской общины. Всего 21 прилет", – написал он.

Живицкий сообщил, что пострадавших нет, а информация о возможных разрушениях уточняется.

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