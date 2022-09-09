Восемь человек получили ранения разной тяжести в результате авиаудара оккупантов по больнице в Сумской области – ОВА

Кроме больницы, от взрыва пострадали здание лицея, два частных дома и детсад, отметил Живицкий Скриншот: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Взрыв в Великой Писаревке раздался сегодня около 9.00. Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, от взрыва пострадали здание лицея, два частных дома и детсад рядом с больницей.

"В здании садика выбито более 30 окон. Пострадали пищеблок, котельная. Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада. К счастью, детей в этом садике не было. Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести", – отметил Живицкий.

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