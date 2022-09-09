ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восемь человек получили ранения разной тяжести в результате авиаудара оккупантов по больнице в Сумской области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кроме больницы, от взрыва пострадали здание лицея, два частных дома и детсад, отметил Живицкий
Кроме больницы, от взрыва пострадали здание лицея, два частных дома и детсад, отметил Живицкий
Скриншот: Дмитро Живицький / Facebook

В результате авиаудара российских оккупационных войск 9 сентября по больнице в Великописаревской общине Сумской области пострадало восемь человек.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Взрыв в Великой Писаревке раздался сегодня около 9.00. Прямое попадание ракеты было в терапевтическое отделение. Полностью разрушена крыша одноэтажного здания больницы, повреждены стены, выбиты окна с рамами, сгорело имущество внутри", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, от взрыва пострадали здание лицея, два частных дома и детсад рядом с больницей.

"В здании садика выбито более 30 окон. Пострадали пищеблок, котельная. Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада. К счастью, детей в этом садике не было. Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести", – отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/1284164155654105/

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Сумская область, раненые, больница, авиаудар, война России против Украины, пострадавшие, Сумская ОГА, ракета, Дмитрий Живицкий, травмы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине!
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
  После смерти Елизаветы II принц Уильям с женой получили новые титулы
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Официальный аккаунт Медвежонка Паддингтона выразил соболезнование в связи со смертью Елизаветы II
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
Общественное назвало самые распространенные ошибки участников нацотбора на "Евровидение 2023"
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам
Каменских снялась босой в прозрачном платье
Каменских снялась босой в прозрачном платье
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
  Финалист "Евровидения 2022" Харрис рассказал историю разрушенного российскими оккупантами в Тростянце памятника архитектуры. Видео
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
"Зачем лишние слова". Тимошенко вся в черном после смерти Елизаветы II принесла желтые розы к посольству Великобритании
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Брэд Питт и Ана де Армас посетили премьеру фильма "Блондинка" на Венецианском фестивале. Фото
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Tarabarova показала реакцию первенца на сюрприз в честь его четырехлетия. Видео
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
Осадчая рассказала, какое впечатление произвела на нее Елизавета II при встрече
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Фашисты, сидите дома и славьте свой вонючий, гнилой русский мир!" Гордон рассказал, что сделал по отношению к "агенту Кремля"
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Он всегда будет горячей штучкой". 67-летний Уиллис в одних трусах снялся с оседлавшей его 44-летней женой. Фото
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
"Очень красиво". 48-летняя Наталья Кличко показала, как поет в ванной. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (259811)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (186658)
3
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (112487)
4
"Мне было стыдно, когда поняла, как больно сделала этой девушке". Новая возлюбленная мужа Дорофеевой призналась, что разбила чужую семью (51602)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото (48489)
6
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе (37890)
7
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото (36681)
8
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа (35006)
 
 
 
 