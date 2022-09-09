Россияне нанесли авиаудар по больнице в Сумской области, есть пострадавшие – глава ОВА

"Авиаудар по больнице Великописаревской общины. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области – сегодня после 9.00 российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", – написал он.

По словам Живицкого, помещение разрушено, есть пострадавшие. Подробности он пообещал обнародовать позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)