Россияне нанесли авиаудар по больнице в Сумской области, есть пострадавшие – глава ОВА

"Авиаудар по больнице Великописаревской общины. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумской области – сегодня после 9.00 российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", – написал он.
По словам Живицкого, помещение разрушено, есть пострадавшие. Подробности он пообещал обнародовать позже.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ регулярно обстреливают Сумскую область с российской территории.