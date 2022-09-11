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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нет, мы не можем позволить себе остановиться". Зеленский заявил, что некоторые лидеры толкают "в лишние объятия" Украину

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Зеленский: Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает
Зеленский: Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает
Фото: president.gov.ua

Украина не может позволить себе остановиться в процессе освобождения оккупированных Россией украинских территорий, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сказал, выступая на 17-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука. Текст речи президента 10 сентября опубликовала его пресс-служба.

"Думаю, у всех вас это ощущение. У нас есть уверенность. Я думаю, что у вас есть ощущение, что мы возвращаемся и крепчаем. И прошу сейчас всех вас, кто есть в этом зале, аплодисментами поблагодарить наших воинов, которые приближают нашу победу и наше возвращение домой", – обратился он к аудитории. 

Зеленский сказал, что путь к возвращению всей территории Украины "с каждым днем становится все более четким".

"Мы видим контуры восстановления территориальной целостности нашего государства. Мы знаем, что это сложный путь, но мы также знаем, что этот сложный путь реально пройти, и мы это делаем. Но это именно путь. Путь, на котором есть определенные трудные этапы, и ни один из них, к сожалению, нельзя обойти. Это путь, требующий смелости – постоянно. Путь, требующий выдержки – и тоже постоянно. Путь, на котором нельзя допустить ослабления нашего единства – как прежде всего внутри государства, так и нашей глобальной антивоенной коалиции", – продолжил он.

По словам Зеленского, это путь "от Харьковской области, где сейчас люди, которые месяцами были в оккупации, со слезами счастья приветствуют украинских воинов, к тем нашим городам и селам, которые еще ждут – сложно, также часто со слезами".

"Мы не можем позволить себе остановиться. Это мой главный сигнал всем, кто где-то там что-то думает. Некоторые даже из лидеров, толкая нас куда-то, в чьи-то лишние объятия. Нет, мы не можем позволить себе остановиться", – добавил президент.

На панельной дискуссии в рамках форума Зеленский, говоря о возможности переговоров с Россией, заявил, что украинское общество не хочет говорить с террористами.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: YES, переговоры, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины
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