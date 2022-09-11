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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу". Залужный заявил о деоккупации в сентябре 3 тыс. км² территории

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Залужный: До выхода на государственную границу остается 50 км
Залужный: До выхода на государственную границу остается 50 км
Фото: Головнокомандувач ЗСУ / Telegram

С начала сентября Вооруженные силы Украины деоккупировали более 3 тыс. км² территории страны. Об этом 11 сентября в Telegram сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 тыс. км² возвращено под контроль Украины. На харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км", – подчеркнул Залужный.

По его словам, ВСУ освободили, в частности, села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Для меня честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!" – отметил главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км². 

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, деоккупация, контрнаступление
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