"На харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу". Залужный заявил о деоккупации в сентябре 3 тыс. км² территории

"Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 тыс. км² возвращено под контроль Украины. На харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км", – подчеркнул Залужный.

По его словам, ВСУ освободили, в частности, села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка.

"Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали "Москва", "Омск" и "Питер", позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Для меня честь бороться бок о бок с вами. Вечная память павшим в боях за Украину!" – отметил главнокомандующий ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)