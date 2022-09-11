В результате атаки оккупантов по инфраструктуре Харьковской области погиб человек

Вечером 11 сентября оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту под Харьковом Фото: ДСНС України / Facebook

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Другого продолжаем искать", – сказал он.

Видео с места происшествия опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram. На нем виден пожар, который тушат спасатели.

В ГСЧС подчеркивают, что ситуация контролированная и спасатели занимаются ликвидацией последствий обстрела оккупантов.