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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате атаки оккупантов по инфраструктуре Харьковской области погиб человек

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Вечером 11 сентября оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту под Харьковом
Вечером 11 сентября оккупанты нанесли удар по инфраструктурному объекту под Харьковом
Фото: ДСНС України / Facebook

По меньшей мере один человек погиб в результате обстрела объекта инфраструктуры под Харьковом. Об этом сообщил Общественному заместитель начальника ГСЧС Харьковской области Анатолий Торяник.

"По информации персонала, в помещении, по которому попала ракета, находились двое дежурных. Одного отыскали мертвым. Другого продолжаем искать", – сказал он.

Видео с места происшествия опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram. На нем виден пожар, который тушат спасатели.

В ГСЧС подчеркивают, что ситуация контролированная и спасатели занимаются ликвидацией последствий обстрела оккупантов.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02K99CD499zjBWSubz3zViyZLRQJPfM4cPSz1xcAyRyuYcRgQ77YfZbgXXAfYrcGaGl

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Как позже сообщили местные власти, причиной стали ракетные удары оккупантов по объектам украинской инфраструктуры под Харьковом.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что россияне нанесли ракетные удары по харьковской ТЭЦ-5.

Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что полностью были обесточены Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, война, война России против Украины, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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