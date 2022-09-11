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Электроснабжение Днепропетровской области восстановлено полностью – ДТЭК Ахметова

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В результате вражеских обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тысяч семей в нескольких районах области
В результате вражеских обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тысяч семей в нескольких районах области
Фото: depositphotos.com

Энергетики ДТЭК полностью возобновили электроснабжение в Днепропетровской области, которая была частично обесточена из-за вражеских обстрелов. Об этом сообщили в Facebook компании Рината Ахметова.

"Сообщаем, что все потребители со светом, ситуация стабилизирована", – отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что в результате вражеских обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тысяч семей в нескольких районах области.

https://www.facebook.com/dtekdnem/posts/pfbid0UyDjMSPyMfDck2ZMyYUgTQgopND7mkdrNiVfY3BgBsKGVxqtYmzmuLGB2QYJboaFl

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.

Позже Тимошенко сообщил, что в СумскойДнепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.

Теги: энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы
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