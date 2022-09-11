Электроснабжение Днепропетровской области восстановлено полностью – ДТЭК Ахметова

"Сообщаем, что все потребители со светом, ситуация стабилизирована", – отметили в пресс-службе.

В компании сообщили, что в результате вражеских обстрелов вечером 11 сентября в Днепропетровской области без света осталось около 40 тысяч семей в нескольких районах области.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.

Позже Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.