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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вернули свет еще для более чем 2 тыс. семей

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Как только это станет возможным, энергетики отремонтируют поврежденные обстрелами сети и восстановят свет, отметили в компании
Как только это станет возможным, энергетики отремонтируют поврежденные обстрелами сети и восстановят свет, отметили в компании
Фото: grids.dtek.com

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ за минувшие сутки возобновили электроснабжение для более чем 2 тыс. семей в 14 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом говорится в сообщении компании.

В течение суток энергетики вернули свет в дома 2 тыс. жителей в 11 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов. Восстановительные работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.

"10 сентября энергетики смогли получить разрешение военных на проведение работ и отремонтировать сети в Авдеевской общине – снова с электроснабжением 1,7 тыс. семей. Также удалось провести работы в Торецкой, Марьинской, Константиновской общинах", – отмечается в сообщении ДТЭК.

Из-за обстрелов Никопольского района Днепропетровской области без света осталось почти 3,4 тыс. домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 600 семей. Как только это станет возможным, энергетики отремонтируют поврежденные обстрелами сети и восстановят свет, отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, Днепропетровская область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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