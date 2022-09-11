Энергетики ДТЭК вернули свет еще для более чем 2 тыс. семей

Как только это станет возможным, энергетики отремонтируют поврежденные обстрелами сети и восстановят свет, отметили в компании Фото: grids.dtek.com

В течение суток энергетики вернули свет в дома 2 тыс. жителей в 11 населенных пунктах Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов. Восстановительные работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах Донецкой области.

"10 сентября энергетики смогли получить разрешение военных на проведение работ и отремонтировать сети в Авдеевской общине – снова с электроснабжением 1,7 тыс. семей. Также удалось провести работы в Торецкой, Марьинской, Константиновской общинах", – отмечается в сообщении ДТЭК.

Из-за обстрелов Никопольского района Днепропетровской области без света осталось почти 3,4 тыс. домохозяйств. За ночь специалисты по обслуживанию электросетей возобновили поставки электроэнергии для более чем 600 семей. Как только это станет возможным, энергетики отремонтируют поврежденные обстрелами сети и восстановят свет, отметили в компании.

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