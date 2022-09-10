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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 2,3 тысячи семей Донецкой области

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Энергетики приступают к работам, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
Энергетики приступают к работам, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины
Фото: dtek.com

9 сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вместе с военными ВСУ вернули свет для более чем 2,3 тысячи семей в 13 населенных пунктах Донецкой области Об этом говорится в сообщении компании.

"9 сентября энергетики провели ремонты сетей и возобновили их работу для 2,3 тысячи семей в 13 населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов Донецкой области. Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", – сообщили в компании.

Самыми сложными направлениями в Донецкой области остаются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

За август энергетикам удалось вернуть электроснабжение для более чем 344 тысяч семей в 588 населенных пунктах. Из них большая часть – в Донецкой области, где восстановили свет для более чем 270 тысяч семей в 413 населенных пунктах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, война России против Украины
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