Из-за штрафов НКРЭКУ для облэнерго пострадают потребители электроэнергии – эксперт

Он отметил, что НКРЭКУ выносит решения на сотни тысяч гривен штрафов для операторов системы распределения – облэнерго. По мнению эксперта, такой подход может привести к серьезным проблемам с электроснабжением в условиях военного времени.

"Отдавать на уплату штрафов средства, которые тратятся на закупку оборудования, ремонт сетей под обстрелами, восстановление после боевых действий, подготовку к зиме, компании не могут себе позволить! В условиях критического дефицита денег это может привести к невозможности операторов систем распределения выполнять свою основную функцию – обеспечивать надежное электроснабжение", – подчеркнул Баранюк.

Он утверждает, что в итоге пострадают от этого в первую очередь конечные потребители электроэнергии – обычные жители областей и возобновляющие свою работу предприятия.

"Считаю, что регулятор сейчас должен больше общаться с операторами системы распределения, чтобы глубже понимать их проблемы и потребности. Следует находить сбалансированные решения между контролем, наказанием и поддержкой компаний. Если у тебя в одной руке лежит кнут, но в другой тоже кнут, то это уже не регуляция", – заявил эксперт.