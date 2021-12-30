Правительство Украины назначило еще двух членов Нацкомиссии по энергетике и коммунуслугам

"НКРЭКУ приветствует решение Кабинета Министров Украины о назначении Константина Ущаповского и Александра Формагея членами НКРЭКУ", – говорится в сообщении.
В нацкомиссии подчеркнули, что новые члены НКРЭКУ были отобраны в результате прозрачного конкурса как получившие более высокий рейтинг и прошедшие специальную проверку.
"НКРЭКУ и дальше будет работать для обеспечения баланса интересов государства, потребителей и участников энергетических рынков с целью установления условий для устойчивого функционирования энергетического сектора, реализации реформ в отрасли", – заявили в регуляторе.
Формагей уже был членом НКРЭКУ. 9 октября 2019 года он заявил об отставке и был уволен из Нацкомиссии.
Ущаповский в 2020 году претендовал, по данным ZN.UA, на должность министра энергетики и защиты окружающей среды и проходил тогда спецпроверку.
До назначения новых членов в Нацкомиссии было пять человек.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.