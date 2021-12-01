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Руководство НКРЭКУ в 2020 году насчитало себе премий на 2,2 млн грн – ГБР

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Высокопоставленные должностные лица не проинформировали о своих премиях НАПК
Высокопоставленные должностные лица не проинформировали о своих премиях НАПК
Фото: depositphotos.com

Председатель и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначили себе в 2020 году премий почти на 2,2 млн гривен, проигнорировав очевидный конфликт интересов. Об этом 30 ноября сообщило Государственное бюро расследований.

"Высокопоставленные чиновники комиссии проголосовали за выплату себе премий по итогам работы в 2020 году. Игнорируя очевидный конфликт интересов, они не проинформировали об этом в установленном порядке Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что НАПК учло материалы расследования ГБР и составило протоколы об административных правонарушениях в отношении председателя и членов НКРЭКУ по ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Протоколы направлены на рассмотрение суда.

23 ноября в НАПК сообщили, что относительно членов НКРЭКУ направили в суд 10 протоколов, по два на каждого члена комиссии: ее главу Валерия Тарасюка, а также Дмитрия Коваленко, Алексея Магду, Ольгу Бабий и Руслана Кайдаша. По данным НАПК, все они приняли участие в голосовании о премировании самих себя.

В ноябре их дважды (5 ноября и 15 ноября) вызывали в НАПК для дачи пояснений. 

Контекст:

Нынешний состав Нацкомиссии был назначен в октябре 2019 года.

"Главком", проанализировав реестра деклараций, сообщил, что в 2020 году зарплаты членов НКРЭКУ составляли до 200 тыс. грн в месяц.

Теги: премия, НКРЭКУ, чиновники, Государственное бюро расследований, выплаты, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, ГБР, нарушение
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