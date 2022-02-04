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Кучеренко обратился в Минэнерго с просьбой повлиять на НКРЭКУ для исправления нездоровой ситуации на энергорынке

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Алексей Кучеренко: У соседей цена уже в три раза выше нашей, а у нас ни с того ни с сего она рушится в один день. Это значит только одно. Кто-то снова ворует
Алексей Кучеренко: У соседей цена уже в три раза выше нашей, а у нас ни с того ни с сего она рушится в один день. Это значит только одно. Кто-то снова ворует
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Как только в Украине стабилизировалась ситуация с углем на ТЭС, начались проблемы с ценами на электроэнергию, заявил в своем Facebook нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

"Рынок" электроэнергии снова штормит. Мародеры вновь создали условия для массовых спекуляций или торговли воздухом – классический пример заработанных денег на войне и панике. Господин президент, вы наконец-то способны понять, каких авантюристов назначили вашим незаконным указом в НКРЭКУ?! Вы понимаете, что именно вы отвечаете за этот беспорядок?! Только в стране стабилизировалась ситуация с углем на ТЭС, как снова начинаются нездоровые процессы с ценами на электроэнергию. И вопрос снова к так называемому "независимому" регулятору, на которого никто, в том числе министр энергетики, не оказывает никакого влияния", – написал Кучеренко.

Он сообщил, что в последний месяц оптовую цену на электроэнергию в Украине "штормило".

"Колебания 30%. Это очень много. Особенно когда речь идет о падении, вопреки всем тенденциям. Когда у соседей цена уже в три раза выше нашей, а у нас ни с того ни с сего она рушится в один день. Это значит только одно. Кто-то снова ворует. Собственно, происходит ровно то же, что мы все пережили прошлым летом. Тогда доспекулировались до того, что цена электроэнергии была 40 коп./кВт-ч. Не за что покупать уголь и газ – а потом вся страна переживала, будет свет на Новый год или нет. Чтобы мы не наступали на те же грабли, обратился в Министерство энергетики с просьбой повлиять на регулятора для исправления нездоровой ситуации", – отметил нардеп.

Кучеренко пообещал министру энергетики Герману Галущенко свою поддержку и добавил, что уверен: ведомство профессионально отреагирует на сложившуюся ситуацию.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2485095928292627

Контекст:

Компания "Донбассэнерго" сегодня предупредила Кабмин об угрозе остановки и банкротства в марте – апреле из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости. Об этом сообщило "РБК-Украина" со ссылкой на коммерческого директора компании Олега Ларионова.

Теги: энергетика, Министерство энергетики, электроэнергия, Донбассэнерго, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, цена
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