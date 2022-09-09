В Энергодаре, частично обесточенном два дня назад после российских обстрелов, начали возобновлять электроснабжение

По его словам, одновременно включить свет во всех домах города сейчас невозможно, поскольку специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы сразу на трех объектах – открытом распределительном устройстве, подстанции "Радуга" и Запорожской тепловой электростанции (ТЭС).
"Но процесс продолжается и часть города уже с электроэнергией", – подчеркнул Орлов.
Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.
7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена.