В Энергодаре, частично обесточенном два дня назад после российских обстрелов, начали возобновлять электроснабжение

По его словам, одновременно включить свет во всех домах города сейчас невозможно, поскольку специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы сразу на трех объектах – открытом распределительном устройстве, подстанции "Радуга" и Запорожской тепловой электростанции (ТЭС).

"Но процесс продолжается и часть города уже с электроэнергией", – подчеркнул Орлов.