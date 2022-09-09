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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре, частично обесточенном два дня назад после российских обстрелов, начали возобновлять электроснабжение

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В Энергодар начали возвращать электроэнергию
В Энергодар начали возвращать электроэнергию
Фото: ЕРА

Во временно оккупированном Энергодаре (Запорожская область), который был частично обесточен 7 сентября в результате обстрелов со стороны российских войск, началось возобновление электроснабжения. Об этом 9 сентября сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов в Telegram.

По его словам, одновременно включить свет во всех домах города сейчас невозможно, поскольку специалисты выполняют аварийно-восстановительные работы сразу на трех объектах – открытом распределительном устройстве, подстанции "Радуга" и Запорожской тепловой электростанции (ТЭС).

"Но процесс продолжается и часть города уже с электроэнергией", – подчеркнул Орлов.

Контекст:

Энергодар и Запорожская АЭС в начале марта оказались под оккупацией российских военных, с 4 марта станция работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра, в частности – Никополь.

7 сентября после очередного обстрела российских оккупационных войск часть Энергодара была обесточена.

Теги: Россия, Украина, война, авария, военные, оккупация, Запорожская область, электроэнергия, ТЭС, электроснабжение, обстрелы, война России против Украины, работа, Энергодар, электростанция, население, Дмитрий Орлов, мэр
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