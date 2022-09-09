"ДТЭК Донецкие электросети" возобновила электроснабжение в девяти населенных пунктах

"В частности, для более чем 2,4 тысячи семей в Марьинской общине энергетикам удалось возобновить электроснабжение менее чем за сутки. Снова получают свет еще более 400 семей в Константиновской и более 200 – в Великоновоселковской общинах. Специалистам энергокомпании с разрешения военных также удалось выполнить ремонты в Торецкой общине", – сообщили в компании.

Ситуация в регионе остается очень сложной, отметили в ДТЭК. По словам главы области Павла Кириленко, этой ночью обстреляны Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Наибольший урон понес Бахмут. Пока что без электроснабжения – 87 населенных пунктов области.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 198-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отметили в ДТЭК.