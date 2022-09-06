ДТЭК и ВСУ вернули свет для 2,5 тысячи семей в Донецкой области

"За вчера энергетики смогли восстановить свет почти 900 семей Бахмутской общины и более 700 семей Авдеевской общины, где ситуация одна из самых трудных, по словам главы области Павла Кириленко. Еще почти 900 семей снова получают электроснабжение в Марьинской общине. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось поработать в Константиновской и Торецкой общинах", – отмечают в ДТЭК.

Без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов Донбасса, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.

"Самые сложные направления – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 195-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отметили в компании.

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