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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК и ВСУ вернули свет для 2,5 тысячи семей в Донецкой области

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Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 195-е сутки
Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 195-е сутки
Фото: dtek-dem.com.ua

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 2,5 тысячи семей в девяти населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"За вчера энергетики смогли восстановить свет почти 900 семей Бахмутской общины и более 700 семей Авдеевской общины, где ситуация одна из самых трудных, по словам главы области Павла Кириленко. Еще почти 900 семей снова получают электроснабжение в Марьинской общине. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось поработать в Константиновской и Торецкой общинах", – отмечают в ДТЭК.

Без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов Донбасса, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.

"Самые сложные направления – авдеевское, марьинское, торецкое, бахмутское, славянское. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" непрерывно работают уже 195-е сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", – отметили в компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собраны и опубликованы истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Теги: Донецкая область, энергетика, ДТЭК, электроснабжение, ВСУ, война России против Украины
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