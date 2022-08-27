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Перед отопительным сезоном шахты Ахметова работают круглосуточно в четыре смены – "Forbes Украина"

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Смены на шахтах длятся по шесть часов: утренняя ремонтная, остальные добывающие
Смены на шахтах длятся по шесть часов: утренняя – ремонтная, остальные – добывающие
Фото: dniprograd.org

Шахты компании ДТЭК Рината Ахметова перед отопительным сезоном работают круглосуточно в четыре смены, чтобы обеспечить украинские ТЭС достаточным количеством топлива. Об этом говорится в репортаже "Forbes Украина".

Приоритетная задача компании, по информации издания, – добывать как можно больше угля, чтобы хватило на отопительный сезон. В публикации отмечается, что важность украинских шахт увеличивается перед отопительным сезоном, который может быть одним из самых сложных в истории. Достаточная добыча собственных углей может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом. В прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.

"У каждого свой фронт. Мой – добывать уголь", – приводит автор статьи Игорь Орел слова бригадира шахты Дмитрия Шатохина.

Журналист отмечает, что смены длятся по шесть часов: утренняя – ремонтная, остальные – добывающие.

Контекст:

7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".

Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.

17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.

Угледобывающим предприятиям ДТЭК удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне, для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона компания планирует довести их количество до 23, рассказывал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Теги: уголь, энергетика, шахты, отопительный сезон, ДТЭК
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