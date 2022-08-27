Перед отопительным сезоном шахты Ахметова работают круглосуточно в четыре смены – "Forbes Украина"

Приоритетная задача компании, по информации издания, – добывать как можно больше угля, чтобы хватило на отопительный сезон. В публикации отмечается, что важность украинских шахт увеличивается перед отопительным сезоном, который может быть одним из самых сложных в истории. Достаточная добыча собственных углей может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом. В прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.

"У каждого свой фронт. Мой – добывать уголь", – приводит автор статьи Игорь Орел слова бригадира шахты Дмитрия Шатохина.

Журналист отмечает, что смены длятся по шесть часов: утренняя – ремонтная, остальные – добывающие.