Перед отопительным сезоном шахты Ахметова работают круглосуточно в четыре смены – "Forbes Украина"

Приоритетная задача компании, по информации издания, – добывать как можно больше угля, чтобы хватило на отопительный сезон. В публикации отмечается, что важность украинских шахт увеличивается перед отопительным сезоном, который может быть одним из самых сложных в истории. Достаточная добыча собственных углей может компенсировать нехватку импортного газа и обеспечить украинские ТЭС топливом. В прошлом году украинские ТЭС и ТЭЦ произвели треть электроэнергии в стране – 46 млрд кВт-ч.
"У каждого свой фронт. Мой – добывать уголь", – приводит автор статьи Игорь Орел слова бригадира шахты Дмитрия Шатохина.
Журналист отмечает, что смены длятся по шесть часов: утренняя – ремонтная, остальные – добывающие.
7 июня в Украине создали штаб по подготовке к отопительному сезону во время военного положения, сообщала пресс-служба правительства. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из-за войны, которую Россия начала в Украине, и постоянных обстрелов инфраструктуры убытки энергетической системы и энергетиков уже "достигли десятков миллиардов гривен".
Кабмин поручил "Нафтогазу" накопить к началу отопительного сезона минимум 19 млрд м³ газа. В Минрегионе сообщали о планах Украины накопить к осенне-зимнему периоду 2,5 млн тонн угля.
17 августа Шмыгаль сообщил, что Украина в рамках подготовки к отопительному сезону 2022/2023 накопила 12,6 млрд м³ газа и 1,89 млн тонн угля. Области также предоставили комплексные планы оперативного реагирования в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть при прохождении осенне-зимнего периода.
Угледобывающим предприятиям ДТЭК удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне, для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона компания планирует довести их количество до 23, рассказывал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.