Экспорт российского угля по морю остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg

В частности, по информации агентства, крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа.

На рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховки для судовладельцев, поэтому трейдеры из РФ больше не могут покрывать риски.

Собеседники агентства рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты обеспечения поставок и страхования, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. По их словам, это приведет к еще большему росту цен на уголь, который за последний год уже подорожал примерно в 10 раз.