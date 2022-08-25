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Экспорт российского угля по морю остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg

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Задержка поставок угля может привести к дальнейшему росту цен, пишет Bloomberg
Задержка поставок угля может привести к дальнейшему росту цен, пишет Bloomberg
Фото: ЕРА

Экспорт российского угля морскими путями практически остановлен из-за санкций Евросоюза. Об этом 24 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

В частности, по информации агентства, крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа.

На рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховки для судовладельцев, поэтому трейдеры из РФ больше не могут покрывать риски.

Собеседники агентства рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты обеспечения поставок и страхования, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. По их словам, это приведет к еще большему росту цен на уголь, который за последний год уже подорожал примерно в 10 раз.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в блок вступил в силу 10 августа. Европейская комиссия заявляла, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов из России.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет около 1% российской экономики.

Теги: Россия, санкции, уголь, промышленность, импорт, экспорт, страхование, война России против Украины, Евросоюз, ЕС
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