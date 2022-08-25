Экспорт российского угля по морю остановился из-за санкций ЕС – Bloomberg

В частности, по информации агентства, крупнейшая в России компания по добыче энергетического угля СУЭК не может отгружать топливо с середины августа.
На рынках страхования и перестрахования доминируют компании из ЕС, Великобритании и Швейцарии, что затрудняет поиск страховки для судовладельцев, поэтому трейдеры из РФ больше не могут покрывать риски.
Собеседники агентства рассказали, что российские экспортеры угля рассматривают другие варианты обеспечения поставок и страхования, но они будут дорогостоящими и потребуют времени для реализации. По их словам, это приведет к еще большему росту цен на уголь, который за последний год уже подорожал примерно в 10 раз.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада и Евросоюз ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в блок вступил в силу 10 августа. Европейская комиссия заявляла, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов из России.
Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. Угольная промышленность составляет около 1% российской экономики.