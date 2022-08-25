ДТЭК Ахметова сохранил добычу угля на довоенном уровне для прохождения отопительного сезона – Салеев

"Угледобывающим предприятиям удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне. Другими словами, обеспечить достаточно топлива для бесперебойной работы тепловой генерации и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона планируем довести их количество до 23", – сообщил Салеев.

По его словам, за 182 дня войны ТЭС ДТЭК отпустили почти 6,8 млрд кВт-ч электроэнергии в украинскую энергосистему. Такой объем эквивалентен среднему потреблению около 27 млн семей в месяц.

"В настоящее время энергоблоки ТЭС усиленно готовятся к зиме и повышенным нагрузкам. Завершены ремонты 14 блоков, шесть – в процессе, еще шесть запланировано реализовать до конца года", – отметил Салеев.

Гендиректор "ДТЭК Энерго" также отметил, что ДТЭК одним из первых осуществил успешную релокацию машиностроительных предприятий из регионов, где продолжаются боевые действия, на производственные площадки в более безопасных регионах Украины. Это, по его словам, позволило в кратчайшие сроки наладить производство горношахтного оборудования и запчастей для бесперебойной работы шахтеров.