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ДТЭК Ахметова сохранил добычу угля на довоенном уровне для прохождения отопительного сезона – Салеев

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На шахтах ДТЭК ввели в работу 16 новых лав
На шахтах ДТЭК ввели в работу 16 новых лав
Фото: Ildar Saleyev / Facebook

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, несмотря на войну, сохранила добычу угля на довоенном уровне за счет ввода в эксплуатацию дополнительных рядов и обеспечила достаточный запас угля для работы ТЭС. Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

"Угледобывающим предприятиям удалось сохранить добычу угля на прошлогоднем уровне. Другими словами, обеспечить достаточно топлива для бесперебойной работы тепловой генерации и стабильной работы украинской энергосистемы. Для этого ввели в работу 16 новых лав, а к началу отопительного сезона планируем довести их количество до 23", – сообщил Салеев.

По его словам, за 182 дня войны ТЭС ДТЭК отпустили почти 6,8 млрд кВт-ч электроэнергии в украинскую энергосистему. Такой объем эквивалентен среднему потреблению около 27 млн семей в месяц.

"В настоящее время энергоблоки ТЭС усиленно готовятся к зиме и повышенным нагрузкам. Завершены ремонты 14 блоков, шесть  – в процессе, еще шесть запланировано реализовать до конца года", – отметил Салеев.

Гендиректор "ДТЭК Энерго" также отметил, что ДТЭК одним из первых осуществил успешную релокацию машиностроительных предприятий из регионов, где продолжаются боевые действия, на производственные площадки в более безопасных регионах Украины. Это, по его словам, позволило в кратчайшие сроки наладить производство горношахтного оборудования и запчастей для бесперебойной работы шахтеров.

https://www.facebook.com/ildar.saleyev/posts/pfbid0USXFn5bzBAcr1ma7X3taxYiXgoppgTMqF6B3cQBkqVs1W2FCidtMjSJBc1nBTgMkl

Теги: шахтеры, ДТЭК, энергосистема, шахтер
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