ДТЭК делает все, чтобы обеспечить бесперебойную работу ТЭС – Салеев

Ильдар Салеев: Можем еще и поддержать государственную генерацию, если это потребуется Фото: thepage.ua

"Не могу говорить обо всех запасах в стране, ведь, по официальным данным, добыча угля на госшахтах упала примерно на треть. Но могу заверить, что наших запасов и нашей добычи на сегодняшний день достаточно для надежной и бесперебойной работы ТЭС в отопительный сезон. Можем еще и поддержать государственную генерацию, если это потребуется", – рассказал он.

Салеев заверил, что компания делает все возможное, чтобы сохранить свою добычу на прошлогоднем уровне. Для этого ввели в работу 16 новых рядов, а к началу отопительного сезона там планируют довести их количество до 23.