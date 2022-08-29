ДТЭК Ахметова расширяет производство горного оборудования в Днепропетровской области

На заводе производят горно-шахтное оборудование, запчасти и комплектующие к нему Фото: corum.com

"Основные наши заказчики – украинские шахты. Предстоит нелегкая зима, поэтому важно обеспечить горняков всем необходимым, чтобы подготовить страну к отопительному периоду. Будет горное оборудование, будет уголь, а значит, тепло и свет в домах украинцев", – цитирует пресс-служба "ДТЭК Энерго" директора "Корум Дружковский машиностроительный завод" Татьяну Калугину.

Машиностроительные предприятия ДТЭК работают в условиях релокации уже пять месяцев, "Корум Дружковский машиностроительный завод" расширяет производство на площадке в Днепропетровской области.

"Несмотря на войну и релокацию, за пять месяцев нам удалось произвести более 144 тысяч единиц продукции. Это проходческий комбайн КПД, колесный шахтный транспорт, анкера, противопожарные трубы, транспортные тележки, запчасти для горно-шахтного оборудования и т.д.", – сообщили в компании.

В сентябре машиностроители планируют завершить изготовление и передать на нужды украинских шахтеров очередной проходческий комбайн.