ДТЭК Ахметова расширяет производство горного оборудования в Днепропетровской области

"Основные наши заказчики – украинские шахты. Предстоит нелегкая зима, поэтому важно обеспечить горняков всем необходимым, чтобы подготовить страну к отопительному периоду. Будет горное оборудование, будет уголь, а значит, тепло и свет в домах украинцев", – цитирует пресс-служба "ДТЭК Энерго" директора "Корум Дружковский машиностроительный завод" Татьяну Калугину.
Машиностроительные предприятия ДТЭК работают в условиях релокации уже пять месяцев, "Корум Дружковский машиностроительный завод" расширяет производство на площадке в Днепропетровской области.
"Несмотря на войну и релокацию, за пять месяцев нам удалось произвести более 144 тысяч единиц продукции. Это проходческий комбайн КПД, колесный шахтный транспорт, анкера, противопожарные трубы, транспортные тележки, запчасти для горно-шахтного оборудования и т.д.", – сообщили в компании.
В сентябре машиностроители планируют завершить изготовление и передать на нужды украинских шахтеров очередной проходческий комбайн.
В конце июля в Кабмине сообщили, что из 1763 предприятий, подавших заявку в рамках правительственной программы релокации, 477 уже возобновили работу в безопасных регионах Украины.
Государственная программы релокации бизнеса из зоны боевых действий на запад Украины заработала в марте. По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории должно помочь Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом.