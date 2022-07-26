Почти 500 предприятий переехали из опасных регионов и возобновили работу – КМУ

692 предприятия переехали и готовятся к запуску, 326 – в состоянии переезда, говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, принять участие в программе может любой владелец бизнеса. Она предусматривает помощь в решении логистических вопросов, перевозке и монтаже оборудования, поиске помещения с необходимой инфраструктурой.

Предприятия могут переехать в один из западных регионов Украины. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области.

"Чтобы ускорить и скоординировать действия со всеми участниками, была запущена цифровая платформа релокации. Она позволяет улучшить организацию процесса переезда и предложить предпринимателям дополнительные возможности", – отметила замминистра.

Подать заявку на релокацию предприятия можно по ссылке.