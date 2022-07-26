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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 500 предприятий переехали из опасных регионов и возобновили работу – КМУ

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Программа релокации предлагает перемещение предприятий из зоны боевых действий в Украине
Программа релокации предлагает перемещение предприятий из зоны боевых действий в Украине
Фото: ЕРА

Их 1763 предприятий, подавших заявку в рамках правительственной программы релокации предприятий, 477 уже возобновили работу в безопасных регионах Украины. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров.

692 предприятия переехали и готовятся к запуску, 326 – в состоянии переезда, говорится в сообщении.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, принять участие в программе может любой владелец бизнеса. Она предусматривает помощь в решении логистических вопросов, перевозке и монтаже оборудования, поиске помещения с необходимой инфраструктурой.

Предприятия могут переехать в один из западных регионов Украины. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области.

"Чтобы ускорить и скоординировать действия со всеми участниками, была запущена цифровая платформа релокации. Она позволяет улучшить организацию процесса переезда и предложить предпринимателям дополнительные возможности", – отметила замминистра.

Подать заявку на релокацию предприятия можно по ссылке.

Контекст:

Государственная программы релокации бизнеса из зоны боевых действий на запад Украины заработала в марте. По словам первого вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории должно помочь Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом.

Теги: Кабинет Министров, экономика, бизнес, Министерство экономики, война России против Украины
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