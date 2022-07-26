Почти 500 предприятий переехали из опасных регионов и возобновили работу – КМУ

692 предприятия переехали и готовятся к запуску, 326 – в состоянии переезда, говорится в сообщении.
По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, принять участие в программе может любой владелец бизнеса. Она предусматривает помощь в решении логистических вопросов, перевозке и монтаже оборудования, поиске помещения с необходимой инфраструктурой.
Предприятия могут переехать в один из западных регионов Украины. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская и Ровенская области.
"Чтобы ускорить и скоординировать действия со всеми участниками, была запущена цифровая платформа релокации. Она позволяет улучшить организацию процесса переезда и предложить предпринимателям дополнительные возможности", – отметила замминистра.
Подать заявку на релокацию предприятия можно по ссылке.
Государственная программы релокации бизнеса из зоны боевых действий на запад Украины заработала в марте. По словам первого вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, масштабное перемещение бизнеса на безопасные территории должно помочь Украине сохранить производство, рабочие места и удовлетворить спрос армии и гражданского населения на ряд товаров и услуг, которые необходимы для победы над врагом.