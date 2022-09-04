За сутки энергетики вернули свет почти 3 тысячам семей в Донецкой области – ДТЭК

За сутки энергетики восстановили работу электросетей для 3,1 тысячи домохозяйств в девяти населенных пунктах, которые остались без света в результате обстрелов в Донецкой области. Работы проводились в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

"Мы частично восстановили свет для 1491 семьи Краматорской общины, еще 930 семей в Славянской общине, кроме этого проводили ремонтные работы в Авдеевской, Бахмутской и Торецкой общинах Донецкой области. Мы ежедневно прикладываем максимум усилий для восстановления света жителям области, где это возможно", – сообщают в ДТЭК.

Самыми сложными направлениями в Донецкой области остаются славянское, авдеевское, марьинское, торецкое и бахмутское. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.