Минэнерго не планирует отменять "зеленый" тариф – нардеп Кучеренко

"Министр [энергетики] Герман Галущенко заявляет, что у министерства нет планов отменять "зеленый" тариф. Слухи и разговоры властей об этом очень беспокоили инвесторов. Хотя я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять", – написал он.
Кучеренко отметил, что также министерство хочет помочь компаниям, уже купившим оборудование для "зеленой" энергетики, и дать возможность достроить свои электростанции. Он выразил належду, что Минэнерго действительно выполнит свои обязательства, поскольку это особенно актуально в условиях возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу при ее профиците.
4–5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство представило на конференции план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. "Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 июля.
2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы и поставлять больше электроэнергии, заменив Россию. Он отметил, что Украина обладает "огромным природным потенциалом для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода".