Минэнерго не планирует отменять "зеленый" тариф – нардеп Кучеренко

Алексей Кучеренко: Я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

"Министр [энергетики] Герман Галущенко заявляет, что у министерства нет планов отменять "зеленый" тариф. Слухи и разговоры властей об этом очень беспокоили инвесторов. Хотя я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять", – написал он.

Кучеренко отметил, что также министерство хочет помочь компаниям, уже купившим оборудование для "зеленой" энергетики, и дать возможность достроить свои электростанции. Он выразил належду, что Минэнерго действительно выполнит свои обязательства, поскольку это особенно актуально в условиях возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу при ее профиците.