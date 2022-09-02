ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Минэнерго не планирует отменять "зеленый" тариф – нардеп Кучеренко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Алексей Кучеренко: Я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять
Алексей Кучеренко: Я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять
Фото: Alexey Kucherenko / Facebook

Министерство энергетики выступает против отмены "зеленого" тарифа, об этом 31 августа написал в Facebook нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко, ссылаясь на письменные ответы министерства.

"Министр [энергетики] Герман Галущенко заявляет, что у министерства нет планов отменять "зеленый" тариф. Слухи и разговоры властей об этом очень беспокоили инвесторов. Хотя я всегда заявлял, что обязательства государство должно выполнять", – написал он.

Кучеренко отметил, что также министерство хочет помочь компаниям, уже купившим оборудование для "зеленой" энергетики, и дать возможность достроить свои электростанции. Он выразил належду, что Минэнерго действительно выполнит свои обязательства, поскольку это особенно актуально в условиях возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу при ее профиците.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/pfbid0qnKCGhoiYxYstpqy6Vic9AuTrZkbxi97JJPZMSgjYgtH8SHt93vD75bcGgCTgAPUl

Контекст:

4–5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство представило на конференции план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. "Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 июля.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии, заявил, что Украина может стать "зеленым" энергохабом для Европы и поставлять больше электроэнергии, заменив Россию. Он отметил, что Украина обладает "огромным природным потенциалом для развития возможностей в "зеленой" энергетике и в производстве "зеленого" водорода".

Теги: энергетика, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, Алексей Кучеренко, электростанция, зеленая энергетика, зеленый тариф
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (58064)
2
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (44777)
3
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (44227)
4
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (35694)
5
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (27701)
6
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (25871)
7
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25427)
8
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео (21252)
 
 
 
 