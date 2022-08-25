"Зеленая" энергетика позволит привлечь миллиардные инвестиции при соблюдении Украиной своих обязательств – инвесторы

"Надо просто быть последовательными. Если мы выбрали тему энергоэффективности и тему энергонезависимости, нельзя ни на шаг от нее отступать. Последовательности нам не хватало, и это главное. Частный капитал все сделает, как вот дали зеленый свет для производителей из ВИЭ и за какие-то неполные восемь лет получили более $11 млрд инвестиций и кучу новых бизнесов", – отметил Тынный.

С этим мнением согласился операционный директор Elementum Energy, который отметил, что Украина в первую очередь богата собственными энергоресурсами, в частности, что касается "зеленой" энергетики. Он считает, что Украине нужна стратегия с дальновидными и амбициозными целями в развитии ВИЭ и стабильное регуляторное поле.

"Мы как иностранный инвестор можем сказать, что больше всего мы страдаем именно от постоянных изменений правил игры. Стабильное регуляторное поле должно быть сформировано для действующих и потенциальных инвесторов", – сказал Подпругин.