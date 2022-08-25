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"Зеленая" энергетика позволит привлечь миллиардные инвестиции при соблюдении Украиной своих обязательств – инвесторы

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Инвесторы в возобновляемые источники энергии до войны вложили в Украину $11 млрд
Инвесторы в возобновляемые источники энергии до войны вложили в Украину $11 млрд
Фото: depositphotos.com

Инвесторы в возобновляемые источники энергии до войны вложили в Украину $11 млрд и смогут увеличить инвестиции в случае соблюдения правительством своих долгосрочных обязательств. Такое мнение высказали соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный и операционный директор Elementum Energy Александр Подпругин. Их цитирует Telegram-канал "Энергетика под куполом".

"Надо просто быть последовательными. Если мы выбрали тему энергоэффективности и тему энергонезависимости, нельзя ни на шаг от нее отступать. Последовательности нам не хватало, и это главное. Частный капитал все сделает, как вот дали зеленый свет для производителей из ВИЭ и за какие-то неполные восемь лет получили более $11 млрд инвестиций и кучу новых бизнесов", – отметил Тынный.

С этим мнением согласился операционный директор Elementum Energy, который отметил, что Украина в первую очередь богата собственными энергоресурсами, в частности, что касается "зеленой" энергетики. Он считает, что Украине нужна стратегия с дальновидными и амбициозными целями в развитии ВИЭ и стабильное регуляторное поле.

"Мы как иностранный инвестор можем сказать, что больше всего мы страдаем именно от постоянных изменений правил игры. Стабильное регуляторное поле должно быть сформировано для действующих и потенциальных инвесторов", – сказал Подпругин.

Контекст:

4–5 июля в швейцарском Лугано проходила конференция по вопросам восстановления Украины. Правительство представило на конференции план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. "Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины, сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко 4 июля.

Теги: энергетика, энергоэффективность, зеленая энергетика, энергия, Игорь Тынный
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