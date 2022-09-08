Населенные пункты вблизи линии фронта в Херсонской области находятся на грани уничтожения – ОВА

Населенные пункты Херсонской области, расположенные рядом с линией фронта, страдают от обстрелов, отметили в ОВА Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом 8 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Населенные пункты, расположенные рядом с линией фронта или на его линии, страдают от обстрелов и месяцами остаются без газо-, водо- и электроснабжения. Можно сказать, что они находятся на грани уничтожения", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, российские оккупанты держат в постоянном страхе население, оставшееся на временно оккупированной территории.

По данным на 8 сентября, территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения, сообщали в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)