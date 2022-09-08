Населенные пункты вблизи линии фронта в Херсонской области находятся на грани уничтожения – ОВА

Об этом 8 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
"Населенные пункты, расположенные рядом с линией фронта или на его линии, страдают от обстрелов и месяцами остаются без газо-, водо- и электроснабжения. Можно сказать, что они находятся на грани уничтожения", – написал руководитель ОВА.
По словам Янушевича, российские оккупанты держат в постоянном страхе население, оставшееся на временно оккупированной территории.
По данным на 8 сентября, территорию Херсонской области и Херсон оставили более половины населения, сообщали в ОВА.
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Российские войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге Украины ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.