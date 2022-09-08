В Белгороде пропали свет и вода. Жители слышали ночью взрыв на подстанции

В то же время местные жители в соцсетях пишут о том, что ночью, около 2.00 8 сентября, слышали взрыв на подстанции, они говорят, что свет пропал "почти во всем городе".

Мэр Белгорода взрывов не подтвердил, восстановить электро- и водоснабжение обещает к 10.00.

"Сегодня ночью без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, возникли проблемы с водоснабжением. Энергетики устраняют последствия аварии на подстанции "Южная". Все соцобъекты в зоне отключения уже подключены к резервной сети", — написал Иванов.

Вода в некоторых районах Белгорода пропала из-за того, что в связи с аварийным отключением обесточена водопроводная насосная станция.