"Зима, весна, лето, осень и курение". В Минобороны Украины после "самовозгорания" боеприпасов в РФ назвали пять причин внезапных взрывов в России

В Минобороны Украины назвали пять основных причин внезапных взрывов боеприпасов в России, среди них – курение Фото: depositphotos.com

Соответствующий пост опубликован в Twitter оборонного ведомства.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков назвал причиной "самовозгорания боеприпасов" в регионе "эффект линзы" в результате жаркой погоды.

"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться от холода, – отреагировали в Минобороны Украины. – Пять основных причин внезапных взрывов в РФ: зима, весна, лето, осень и курение".

Another detonation of ammo "due to the heat" in the Belgorod region in russia. In a few months we will find out whether russian ammo can explode because of the cold.

The five main causes of sudden explosions in * are: winter, spring, summer, autumn and smoking. — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022

18 августа Гладков сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Тимоново.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович писал тогда в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет против Украины на изюмском направлении Харьковской области.