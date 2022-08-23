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"Зима, весна, лето, осень и курение". В Минобороны Украины после "самовозгорания" боеприпасов в РФ назвали пять причин внезапных взрывов в России

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В Минобороны Украины назвали пять основных причин внезапных взрывов боеприпасов в России, среди них курение
В Минобороны Украины назвали пять основных причин внезапных взрывов боеприпасов в России, среди них – курение
Фото: depositphotos.com

В Министерстве обороны Украины прокомментировали инцидент с боеприпасами в Белгородской области 23 августа.

Соответствующий пост опубликован в Twitter оборонного ведомства.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков назвал причиной "самовозгорания боеприпасов" в регионе "эффект линзы" в результате жаркой погоды.

"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться от холода, – отреагировали в Минобороны Украины. – Пять основных причин внезапных взрывов в РФ: зима, весна, лето, осень и курение".

18 августа Гладков сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Тимоново.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович писал тогда в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет против Украины на изюмском направлении Харьковской области.

Контекст:

Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской области со стороны Украины. Подтверждений этому не было.

В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.

Теги: Россия, Украина, Белгород, боеприпасы, осень, зима, весна, Минобороны, война России против Украины, взрывы, лето
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