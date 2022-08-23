"Зима, весна, лето, осень и курение". В Минобороны Украины после "самовозгорания" боеприпасов в РФ назвали пять причин внезапных взрывов в России

Соответствующий пост опубликован в Twitter оборонного ведомства.
Губернатор российского региона Вячеслав Гладков назвал причиной "самовозгорания боеприпасов" в регионе "эффект линзы" в результате жаркой погоды.
"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться от холода, – отреагировали в Минобороны Украины. – Пять основных причин внезапных взрывов в РФ: зима, весна, лето, осень и курение".
Another detonation of ammo "due to the heat" in the Belgorod region in russia. In a few months we will find out whether russian ammo can explode because of the cold.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 23, 2022
The five main causes of sudden explosions in * are: winter, spring, summer, autumn and smoking.
18 августа Гладков сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Тимоново.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович писал тогда в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет против Украины на изюмском направлении Харьковской области.
Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской области со стороны Украины. Подтверждений этому не было.
В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.