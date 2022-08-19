В России горит склад боеприпасов, эвакуируют жителей двух сел в Белгородской области

По его данным, пострадавших и жертв нет, но в округе проводится эвакуация.
"Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Местные пользователи социальных сетей публикуют видео с места пожара. На них видны детонирующие снаряды и слышны взрывы.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет на изюмском направлении.
"Как вы понимаете, мы тут не при чем. Курить меньше надо", – добавил он.
- Вот теперь действительно.)— Arestovych (@arestovych) August 18, 2022
Авиабаза Бельбек, прилеты.
Воздушная тревога в Керчи.
Воздушная тревога в Севастополе.
В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20 А), воюющей на Изюмском направлении.
Как Вы понимаете - мы тут не при чем.
Курить меньше надо. pic.twitter.com/pjPETitscV
Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской и Курской областей со стороны Украины. Подтверждений этому не было.
В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.
О серии взрывов сообщали тогда и жители российского Курска. Губернатор области Роман Старовойт заявлял о сбитых "украинских беспилотниках".