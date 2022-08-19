В России горит склад боеприпасов, эвакуируют жителей двух сел в Белгородской области

По его данным, пострадавших и жертв нет, но в округе проводится эвакуация.

"Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Местные пользователи социальных сетей публикуют видео с места пожара. На них видны детонирующие снаряды и слышны взрывы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет на изюмском направлении.

"Как вы понимаете, мы тут не при чем. Курить меньше надо", – добавил он.

- Вот теперь действительно.)



Авиабаза Бельбек, прилеты.



Воздушная тревога в Керчи.



Воздушная тревога в Севастополе.



В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20 А), воюющей на Изюмском направлении.



Как Вы понимаете - мы тут не при чем.



Курить меньше надо. pic.twitter.com/pjPETitscV — Arestovych (@arestovych) August 18, 2022