"Сработал эффект линзы". Губернатор Белгородской области РФ сообщил о "самовозгорании" боеприпасов

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", – написал он.

Губернатор Белгородской области утверждает, что "пострадавших нет, но чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа были организованы подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна".

"Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", – отметил Гладков.

18 августа Гладков сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Тимоново.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович писал тогда в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет против Украины на изюмском направлении Харьковской области.