"Сработал эффект линзы". Губернатор Белгородской области РФ сообщил о "самовозгорании" боеприпасов

"В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы", – написал он.
Губернатор Белгородской области утверждает, что "пострадавших нет, но чтобы обеспечить безопасность жителей, главой Валуйского округа были организованы подвоз и размещение жителей в санатории "Красная Поляна".
"Часть сельчан уехала самостоятельно к родственникам в другие населенные пункты", – отметил Гладков.
18 августа Гладков сообщал о пожаре на складе боеприпасов в Тимоново.
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович писал тогда в Twitter, что в Белгородской области взрываются склады 20-й гвардейской общевойсковой армии, которая воюет против Украины на изюмском направлении Харьковской области.
Российские власти неоднократно заявляли о якобы обстрелах территории Белгородской области со стороны Украины. Подтверждений этому не было.
В частности, ночью 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявлял Гладков. По информации "РИА Новости", погибло пять человек. При этом на многоэтажке в Белгороде нашли фрагменты российской ракеты.