В Белгородской области РФ прогремели взрывы, местные власти заявили о работе ПВО

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию", – написал Гладков.
Сообщество "Белгород. Новости" в соцсети "ВКонтакте" также написало о взрывах. В паблике сообщается, что в одном из районов упала предварительно разгонная часть от ракеты ПВО, на место прибыли спецслужбы.
Видео, на котором слышны взрывы, опубликовал Telegram-канал "БелПлюс". Также он сообщил, что взрывы были слышны в Яковлевском районе.
Telegram-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что как минимум две ракеты ПВО упали при запуске.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.
В частности, 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team и военный эксперт Олег Жданов тогда заявили, что фрагмент ракеты, который застрял в жилом доме Белгорода – это первая ступень ракеты, выпущенной из российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".