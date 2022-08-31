В Белгородской области РФ прогремели взрывы, местные власти заявили о работе ПВО

В Белгороде снова заявляют о "хлопках" Фото: Baza

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию", – написал Гладков.

Сообщество "Белгород. Новости" в соцсети "ВКонтакте" также написало о взрывах. В паблике сообщается, что в одном из районов упала предварительно разгонная часть от ракеты ПВО, на место прибыли спецслужбы.

Видео, на котором слышны взрывы, опубликовал Telegram-канал "БелПлюс". Также он сообщил, что взрывы были слышны в Яковлевском районе.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что как минимум две ракеты ПВО упали при запуске.