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В Белгородской области РФ прогремели взрывы, местные власти заявили о работе ПВО

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В Белгороде снова заявляют о "хлопках"
В Белгороде снова заявляют о "хлопках"
Фото: Baza

В российском Белгороде утром 31 августа были слышны взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что это связано с работой ПВО.

"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию", – написал Гладков.

Сообщество "Белгород. Новости" в соцсети "ВКонтакте" также написало о взрывах. В паблике сообщается, что в одном из районов упала предварительно разгонная часть от ракеты ПВО, на место прибыли спецслужбы.

Видео, на котором слышны взрывы, опубликовал Telegram-канал "БелПлюс". Также он сообщил, что взрывы были слышны в Яковлевском районе.

Telegram-канал "Белгородский осведомитель" пишет, что как минимум две ракеты ПВО упали при запуске.

Контекст:

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В частности, 3 июля в Белгороде "была слышна серия громких звуков", заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех погибших и четырех пострадавших.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team и военный эксперт Олег Жданов тогда заявили, что фрагмент ракеты, который застрял в жилом доме Белгорода – это первая ступень ракеты, выпущенной из российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь".

Теги: Белгород, ПВО, Белгородская область, война России против Украины, взрывы
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