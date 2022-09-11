Подоляк сообщил, что россияне нанесли удары по харьковской ТЭЦ-5

"Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя", – написал он.

Прямі умисні удари по критичній цивільній інфраструктурі, зокрема по найбільшій Харківській ТЕЦ-5, – це безумовний прояв тероризму Росії та її бажання масово залишити мирних громадян без світла й тепла. Така боягузлива «відповідь» за втечу власної армії з поля бою.

Контекст:

Вечером 11 сентября в ряде областей Украины начались перебои со светом и водоснабжением. О проблемах сообщали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Местные власти утверждали, что перебои начались из-за атак оккупантов по критической инфраструктуре.

Позже командование "Восток" Воздушных сил ВСУ сообщило, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, 9 из них ВСУ сбили.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью обесточена Харьковская и Донецкая области, частично – Запорожская, Днепропетровская, Сумская. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроснабжение пропало после того, как россияне двумя крылатыми ракетами попали по критической инфраструктуре под Харьковом.

Позже Тимошенко сообщил, что в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях на 100% возобновлено электроснабжение.