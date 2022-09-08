Бульвар Шоубиз
 
08 сентября, 2022
 
Новости

48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после

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Данилко: У меня такое расписание я более-менее наладил сон
Данилко: У меня такое расписание – я более-менее наладил сон
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко за последние шесть месяцев похудел на 14 кг. Об этом он рассказал в интервью, которое 8 сентября вышло на YouTube-канале "И грянул Грэм".

"У меня такое расписание – я более-менее наладил сон, сбросил 14 кг.  Я встаю в 7.40, у меня такая еда, я могу чуть-чуть выпить – но это не так, как в прошлом, потому что я выпивал, чтобы заснуть. Я не мог заснуть. Меня не брали таблетки, снотворное",  рассказал 48-летний артист.

Данилко не уточнил, как именно он сейчас питается.

После похудения артист выглядит вот так.

До похудения был таким.

Контекст:

Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.

Теги: Андрей Данилко, похудение
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