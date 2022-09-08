48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после

"У меня такое расписание – я более-менее наладил сон, сбросил 14 кг. Я встаю в 7.40, у меня такая еда, я могу чуть-чуть выпить – но это не так, как в прошлом, потому что я выпивал, чтобы заснуть. Я не мог заснуть. Меня не брали таблетки, снотворное", – рассказал 48-летний артист.
Данилко не уточнил, как именно он сейчас питается.
После похудения артист выглядит вот так.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До похудения был таким.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на "Юморине" в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.