48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после

Данилко: У меня такое расписание – я более-менее наладил сон Фото: v_serduchka / Instagram

"У меня такое расписание – я более-менее наладил сон, сбросил 14 кг. Я встаю в 7.40, у меня такая еда, я могу чуть-чуть выпить – но это не так, как в прошлом, потому что я выпивал, чтобы заснуть. Я не мог заснуть. Меня не брали таблетки, снотворное", – рассказал 48-летний артист.

Данилко не уточнил, как именно он сейчас питается.

После похудения артист выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

До похудения был таким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)