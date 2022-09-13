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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне взорвали "ректора" госуниверситета, которая сотрудничала с оккупантами, женщина ранена

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В доме Татьяны Томилиной прозвучал взрыв
В доме Татьяны Томилиной прозвучал взрыв
Фото: Татьяна Томилина - официальная страница / Facebook

Вчера, 12 сентября, в квартире так называемого ректора оккупированного россиянами Херсонского государственного университета Татьяны Томилиной, которую полиция подозревает в коллаборационизме, сработало взрывное устройство. Об этом сообщило местное издание "МОСТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сообщению издания, сама Томилина тяжело ранена, ее охранник погиб.

Позже о взрыве в доме Томилиной сообщило и российское пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram. По информации агентства, Томилина получила "легкие ранения".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживали протестующих.

На оккупированной территории Херсонской области произошло уже несколько покушений на коллаборантов.

22 июня в Голой Пристани Херсонской области подорвали автомобиль нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами, он был госпитализирован. В этот же день в Чернобаевке Херсонской области подорвали автомобиль коллаборанта Юрия Турулева, он не пострадал. 24 июня взорвали машину "главы управления семьи, молодежи и спорта" оккупационной администрации Дмитрия Савлученко, он погиб.

1 июля CNN процитировало директора по исследованиям России в Центре военно-морского анализа в Вашингтоне, который сказал, что Россия столкнется с серьезными трудностями в попытках установить какую-либо стабильную администрацию в оккупированном Херсоне, потому что "вероятные коллаборанты, самые видные, будут убиты, а другие будут жить в страхе".

В начале августа был госпитализирован назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо. Российские СМИ писали, что коллаборанта могли отравить.

30 августа так называемый замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов сбежал в Россию.

Теги: Россия, Херсон, взрыв, война, покушение, война России против Украины, взрывы, РИА Новости, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, российские оккупанты, коллаборационизм
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